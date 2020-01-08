В Литве от гриппа скончался мужчина

В Литве от гриппа скончался человек, это первая смерть от гриппа зафиксированная в этом сезоне, об этом 8 января сообщил Центр инфекционных заболеваний и СПИДа.
По данным центра, 53-летний житель Купишкского района почувствовал недомогание после праздников и обратился к врачам 2 января.
Согласно статистике, в 2018–2019 гг. от вызванных гриппом осложнений скончались 26 человек.
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