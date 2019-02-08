Женщину госпитализировали 4 февраля и сразу же поместили в реанимацию. У нее диагностировали осложнение после гриппа - пневмонию.
Представитель больницы Казимерас Вежялис сказал, что на данный момент в отделении реанимации находятся еще двое пациентов в тяжелом состоянии: 71-летний житель Каунасского района и 63-летняя жительница Каунаса.
Врачи Центра инфекционных заболеваний и СПИДа информируют, что в Литве по-прежнему растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. 7 февраля эпидемию объявили в Алитусском, Йонишкском, Кретингском районах и в Казлу-Руде. Из 60 мэрий страны эпидемию объявила 31.
По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, в этом году осложнения после гриппа привели к смерти 16 человек. Возраст умерших – от 10 до 92 лет. Все скончавшиеся не были вакцинированы, большая их часть входила в группу риска (по возрасту и наличию хронических заболеваний).
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