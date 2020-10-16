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За минувшие сутки в Литве от COVID-19 скончались еще два человека, общее число жертв вируса составило 112.
Asociatyvi nuotr.
© Mindaugas Ažušilis

Как сообщил в пятницу Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ), один смертельный случай зарегистрирован в Шяуляйском округе, где скончался человек старше 80 лет, у которого были хронические заболевания.

Коронавирус у этого лица был выявлен 24 сентября. Больной находился на лечении в Отделении ухода и паллиативного лечения Куршенской больницы.

Второй летальный случай зарегистрирован в Каунасском округе, скончался человек старше 70-ти лет. В этом случае коронавирус был подтвержден 28 сентября, не удалось выявить обстоятельства заражения.

В целом в Литве подтвержден 7041 случай COVID-19, продолжают болеть 3862 человека, 3035 – выздоровели.

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