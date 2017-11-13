Это обычное для миссии воздушной полиции число истребителей.
В конце октября на Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй сели семь истребителей США, которые присоединились к другим семи дежурившим с сентября американским самолетам. Учения проходили до прошлой пятницы.
"В пятницу вечером с Авиабазы в Шяуляй улетели десять истребителей США", - сказала BNS в понедельник офицер базы по связям с общественностью Ева Гульбинене.
"Остались четыре истребителя, это стандартное их число при осуществлении миссии воздушной полиции", - добавила она.
США в сентябре дислоцировали в Литве большее, чем обычно, число истребителей, из-за проходивших в России и Белоруссии учений "Запад - 2017".
В Эстонии сейчас также несут дежурство истребители из Бельгии.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется в странах Балтии с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО. Поскольку у стран Балтии нет своих истребителей, союзники в ротационном порядке направляют в регион своих самолетов и военных.
Три года назад миссия была усилена.
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