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В Литве сейчас фиксируют около 55 активных очагов коронавируса, говорит представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).
В Литве около 55 активных очагов коронавируса
© Reuters / Scanpix

По словам главного специалиста Отдела управления заразными заболеваниями НЦОЗ Дайвы Размувене, сейчас вирус наиболее стремительно распространяется среди людей молодого возраста, поэтому, несмотря на большое число случаев заболевания, люди болеют в легкой форме. Специалист говорит, что вирус нередко распространяется через разного рода досуговую деятельность - кружки, спортивные клубы.

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