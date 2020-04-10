aA
В Литве с пятничного вечера ограничены въезды в города и небольшие населенные пункты. Цель ограничений - замедление распространения коронавируса. В Каждом городе полиция установила от нескольких до нескольких десятков постов. Дежурство продлится до вечера в понедельник.
Kontrolės postas prie įvažiavimo į Vilnių
Kontrolės postas prie įvažiavimo į Vilnių
© DELFI / Andrius Ufartas

Саулюс Гагас, глава ГКП Вильнюсского округа, в одном из 12 вильнюсских пунктов рассказал Delfi, что полицейские будут дежурить на посту круглосуточно. Чтобы мощностей было достаточно, привлекли стрелков и военную полицию.

"Может быть, что людей, у которых не будет оснований для въезда в город, вернут назад", – сказал Гагас.

Статьи по теме:
Жители Литвы спешили покинуть города до вступления запрета в силу  (14)
Паланга закрывается раньше установленного времени  (5)

По его словам, в начале оборудовали 12 постов, если ситуация изменится, могут привлечь мобильные команды, которые будут ездить туда, куда надо.

Гагас сказал, что у водителей спрашивают, с какой целью они едут в город, их просят предъявить документы. Кроме того, полиция может записать данные водителей и проверить предоставленную ими информацию.

"Необязательно сейчас, мы можем проверить и позже. Полиция оценивает ситуацию и принимает решение", – сказал Гагас.

Он не скрывал, что полиция будет проверять информацию о приезжих, но акцентировал, что жители должны понимать, что не всегда возможно получить информацию в конкретный момент.

Всего в Литве полиция установила 300 постов, сказал Матонис.

По его словам, большая часть водителей въезжает в города, предъявив фотографию документов на недвижимость или справку о регистрации по конкретному адресу. За первые 30 мин со стороны Каунаса в Вильнюс въехали около 100 автомобилей, некоторым водителям въехать не разрешили.

Движение будет ограничено до 20 ч. 13 апреля.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

С сегодняшнего дня ношение масок в Литве обязательно, вечером будет ограничено движение (63)

10 апреля в Литве вступило в силу требование...

Мэр Вильнюса назвал, какие въезды в город будут проверять (3)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс 9 апреля призвал...

Как на Пасху будут выглядеть литовские города: дороги перекроют полицейские экипажи или бетонные блоки (25)

В конце четвертой недели карантина его условия станут...

Карантин в Литве продлили на две недели, ношение масок стало обязательным (311)

8 апреля правительство Литвы приняло решение о...

TOP новостей

В Литве ограничено движение жителей, полиция установила 300 постов (65)

В Литве с пятничного вечера ограничены въезды в города...

После введения нового порядка представитель правительства объяснил, что такое общественное место (154)

Советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Гедрюс...

Вильнюсец ждет результата теста на коронавирус 5 дней: его успокаивают – некоторые ждут по две недели (39)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига ранее...

Врач рассказала о кошмарных первых неделях распространения коронавируса в Литве (66)

За время распространения коронавируса в Литве до 10...

Жители Литвы спешили покинуть города до вступления запрета в силу (14)

Решением правительства Литвы с пятницы по понедельник...

|Maža didelių žinių kaina