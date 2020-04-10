Саулюс Гагас, глава ГКП Вильнюсского округа, в одном из 12 вильнюсских пунктов рассказал Delfi, что полицейские будут дежурить на посту круглосуточно. Чтобы мощностей было достаточно, привлекли стрелков и военную полицию.
"Может быть, что людей, у которых не будет оснований для въезда в город, вернут назад", – сказал Гагас.
По его словам, в начале оборудовали 12 постов, если ситуация изменится, могут привлечь мобильные команды, которые будут ездить туда, куда надо.
Гагас сказал, что у водителей спрашивают, с какой целью они едут в город, их просят предъявить документы. Кроме того, полиция может записать данные водителей и проверить предоставленную ими информацию.
"Необязательно сейчас, мы можем проверить и позже. Полиция оценивает ситуацию и принимает решение", – сказал Гагас.
Он не скрывал, что полиция будет проверять информацию о приезжих, но акцентировал, что жители должны понимать, что не всегда возможно получить информацию в конкретный момент.
Всего в Литве полиция установила 300 постов, сказал Матонис.
По его словам, большая часть водителей въезжает в города, предъявив фотографию документов на недвижимость или справку о регистрации по конкретному адресу. За первые 30 мин со стороны Каунаса в Вильнюс въехали около 100 автомобилей, некоторым водителям въехать не разрешили.
Движение будет ограничено до 20 ч. 13 апреля.
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