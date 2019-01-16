https://sauktiniai.karys.lt/
Около фамилии каждого призывника указана дата, до которой он должен связаться с военкоматом. Списки призывников будут обновляться каждую неделю по понедельникам.
По почте повести попавшим в список призывникам высылать не будут. Всю актуальную для военнообязанных информацию можно найти на сайте www.karys.lt, по номеру 8 800 12340, или явившись или позвонив в военкомат www.karys.lt/bendraukime/musu-kontaktai/14.
За невыполнение закона и не явку военнообязанным грозит административная ответственность.
В 2019 году в список призывников включены 31 068 молодых людей 19-26 лет (включительно). Из них на службу призовут 3827 человек.
В Литве объявлены списки призывников на 2019 год
Минобороны Литвы информирует, что объявлены списки...
Подозреваемого в насилии над впавшим в кому младенцем мужчину освобождают из-под ареста (1)
16 января прокурор решил не брать под арест мужчину...
Ушел из жизни один из самых богатых предпринимателей Литвы – Саулюс Каросас (8)
Ушел из жизни один из самых состоятельных...
Синоптики предупреждают:опасные погодные условия охватят ряд районов (1)
В ближайшие дни в Литве погода будет неспокойная, об...
TOP новостей
Глава МИД Литвы о "Брексите": никто не хочет снова открывать ящик Пандоры (39)
Правительство Литвы подготовило план действий на...
Российские каналы могут наказать за информацию о борцах за свободу Литвы (156)
Литовская Комиссия по телевидению и радиовещанию...
Калькулятор: сравните тарифы на услуги платежей
Центробанк Литвы разработал специальный калькулятор,...
Синоптики предупреждают: опасные погодные условия охватят ряд районов (1)
В ближайшие дни в Литве погода будет неспокойная, об...
В Литве объявлены списки призывников на 2019 год
Минобороны Литвы информирует, что объявлены списки...