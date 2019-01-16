Минобороны Литвы информирует, что объявлены списки призывников на 2019 год.
Conscripts having lunch
© I. Budzeikaitės nuotr.

https://sauktiniai.karys.lt/

Около фамилии каждого призывника указана дата, до которой он должен связаться с военкоматом. Списки призывников будут обновляться каждую неделю по понедельникам.

По почте повести попавшим в список призывникам высылать не будут. Всю актуальную для военнообязанных информацию можно найти на сайте www.karys.lt, по номеру 8 800 12340, или явившись или позвонив в военкомат www.karys.lt/bendraukime/musu-kontaktai/14.

За невыполнение закона и не явку военнообязанным грозит административная ответственность.

Статьи по теме:
В четверг в Литве составили новые списки призывников  (37)

В 2019 году в список призывников включены 31 068 молодых людей 19-26 лет (включительно). Из них на службу призовут 3827 человек.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В Литве объявлены списки призывников на 2019 год

Минобороны Литвы информирует, что объявлены списки...

В Вильнюсе планируют реконструкцию ул. Т.Косцюшкос

В ближайшее время в Вильнюсе планируют начать...

Подозреваемого в насилии над впавшим в кому младенцем мужчину освобождают из-под ареста (1)

16 января прокурор решил не брать под арест мужчину...

Ушел из жизни один из самых богатых предпринимателей Литвы – Саулюс Каросас (8)

Ушел из жизни один из самых состоятельных...

Синоптики предупреждают:опасные погодные условия охватят ряд районов (1)

В ближайшие дни в Литве погода будет неспокойная, об...

TOP новостей

Глава МИД Литвы о "Брексите": никто не хочет снова открывать ящик Пандоры (39)

Правительство Литвы подготовило план действий на...

Российские каналы могут наказать за информацию о борцах за свободу Литвы (156)

Литовская Комиссия по телевидению и радиовещанию...

Калькулятор: сравните тарифы на услуги платежей

Центробанк Литвы разработал специальный калькулятор,...

Синоптики предупреждают: опасные погодные условия охватят ряд районов (1)

В ближайшие дни в Литве погода будет неспокойная, об...

В Литве объявлены списки призывников на 2019 год

Минобороны Литвы информирует, что объявлены списки...