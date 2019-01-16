В Литве объявлены списки призывников на 2019 год

https://sauktiniai.karys.lt/

Около фамилии каждого призывника указана дата, до которой он должен связаться с военкоматом. Списки призывников будут обновляться каждую неделю по понедельникам.

По почте повести попавшим в список призывникам высылать не будут. Всю актуальную для военнообязанных информацию можно найти на сайте www.karys.lt, по номеру 8 800 12340, или явившись или позвонив в военкомат www.karys.lt/bendraukime/musu-kontaktai/14.

За невыполнение закона и не явку военнообязанным грозит административная ответственность.

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В 2019 году в список призывников включены 31 068 молодых людей 19-26 лет (включительно). Из них на службу призовут 3827 человек.