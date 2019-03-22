GRYNAS.lt напоминает, что в 2004 году, когда Литва вступила в Евросоюз, она обязалась в определенные сроки осуществить требования директив ЕС. Одно из требований – качественные очистные сооружения.

Литва переносит требования директив ЕС в национальные стратегии и программы, одна из них – программа по расширению сферы вод на 2017–2023 гг. В ней анализируется состояние поставок питьевой воды и очистка сточных вод в Литве.

Одна из целей программы – защита природы от вредного воздействия сточных вод и отходов. Портал GRYNAS.lt уже писал, что в 2000 г. в Литве должным образом очищали только 21% всех сточных вод, а в 2015 г. этот показатель уже был 90%.

Однако один из важнейших критериев ЕК, который Литве с трудом удается осуществить - это подключение к центральной канализации не менее 98% агломераций. Остальные 2% могут использовать индивидуальные очистные сооружения, которые должны отвечать всем требованиям.

По словам представителя Министерства охраны окружающей среды Литвы Ирмантаса Валунаса, в Литве уже некоторые агломерации отвечают этому требованию (14 из 54).

По данным на 2017 год, в Литве 74% жителей подключены к системе центральной канализации.

Необязательно все, кто не присоединился к центральным сетям, загрязняют окружающую среду. Некоторые жители оборудовали индивидуальную очистную систему. Но в Литве все еще есть люди, которые пользуются уличными туалетами. Журналисты GRYNAS.lt пообщались с вильнюсцем Альгирдасом, который лето проводит в своей усадьбе в Вильнюсском районе. Усадьбу он получил в наследство от родителей. Там нет ни водопровода, ни канализации, есть уличный туалет.

Семья переезжает в усадьбу с апреля и живет там до сентября. Подключаться к водопроводу и канализации семья не хочет. Альгирдас считает, что они проводят там немного времени, это не стоит того, чтобы потом весь год платить за услуги. Он уверяет, что все отходы закапывает в землю, в пруд их не сливает.

Однако многие жители выливают отходы в пруды или отстойные ямы, а их них вредные вещества попадают в грунтовые воды.

Несмотря на то, что, как уже упоминалось, в 2017 году 74% жителей были подключены к системе центральной канализации, 16 февраля 2017 года Литва получила сообщение о том, что в ее отношении начаты соответствующие процедуры за невыполнение директивы - в Кадайняй не обеспечена очистка сточных вод от азота.

25 января 2019 года Литва получила еще одно сообщение ЕК из-за невыполнения определенных обязательств. Оно касается неподключения к центральной сети населенных пунктов, в которых проживает больше 2000 человек.

Чтобы побудить жителей подключаться к центральной системе и ускорить этот процесс в населенных пунктах, где проживает больше 2000 человек, Министерство охраны окружающей среды выделило мэриям в 2017 и 2018 гг. 2,35 млн. евро.

"По представленным мэриями показателям, планируется, что 31 декабря 2019 года к системе на эти деньги подключат 2880 жителей. В 2017 и 2018 гг. министерство выделило 1,92 млн. евро на подключение к англомерациям кварталов с отдельными очистными системами", – рассказал Валунас.

Жителям актуально следующее постановление от 20 декабря 2018 года: в соответствии с новым порядком, жители населенных пунктов, где проживает не меньше 2000 человек, могут администрировать эту сферу тремя способами: путем подключения к центральной канализации и водопроводу, путем использования биоканализаций или в прежнем порядке, однако жители должны декларировать свой уличный туалет и предъявлять документы, свидетельствующие о том, что из них регулярно вывозят содержимое.

Этот закон вступает в силу 2 мая 2019 г. На выполнение требований у жителей будет 9 месяцев.

"Надо обратить внимание на то, что люди, которые в установленное время не подключатся к водопроводу и центральной канализации, будут привлекаться за нарушение 332 ст. Кодекса об административной ответственности. Сначала их ждет предупреждение, а за повторное нарушение - штраф", – сказано в пояснении к закону.

Штраф составляет 70-100 евро, однако как он, так и предупреждение можно будет получить только с 2030 года.