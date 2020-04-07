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Начало декларации доходов в этом году - 15 апреля. И это касается только тех жителей, кто занимается индивидуальной деятельностью, сообщила 7 апреля глава Государственной налоговой инспекции Эдита Янушене.
Edita Janušienė
Edita Janušienė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Она указала, что остальные жители смогут подавать декларации с 22 апреля.

"Все будет иначе. Мы будем консультировать только по телефону. С 15 апреля декларации смогут подавать только самозанятые жители. Мы хотим, чтобы процесс протекал гармонично и будем предоставлять качественные консультации", – сказала Янушене.

Она указала, что выбрана именно группа самозанятых, поскольку многие жители взяли больничные.

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"Их дети не ходят в детские сады, а чтобы получить выплаты, надо декларировать доходы и заплатить налоги за 2019 год. Остальные смогут подавать декларации с 22 апреля", – сказала она.

Раньше в Литве декларации подавали с начала марта, однако из-за коронавируса (COVID-19) сроки сдвинули. Предполагают, что жители смогут декларировать доходы и заплатить налоги до 1 июля.

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