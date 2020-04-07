Она указала, что остальные жители смогут подавать декларации с 22 апреля.
"Все будет иначе. Мы будем консультировать только по телефону. С 15 апреля декларации смогут подавать только самозанятые жители. Мы хотим, чтобы процесс протекал гармонично и будем предоставлять качественные консультации", – сказала Янушене.
Она указала, что выбрана именно группа самозанятых, поскольку многие жители взяли больничные.
"Их дети не ходят в детские сады, а чтобы получить выплаты, надо декларировать доходы и заплатить налоги за 2019 год. Остальные смогут подавать декларации с 22 апреля", – сказала она.
Раньше в Литве декларации подавали с начала марта, однако из-за коронавируса (COVID-19) сроки сдвинули. Предполагают, что жители смогут декларировать доходы и заплатить налоги до 1 июля.
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