Она указала, что остальные жители смогут подавать декларации с 22 апреля.

"Все будет иначе. Мы будем консультировать только по телефону. С 15 апреля декларации смогут подавать только самозанятые жители. Мы хотим, чтобы процесс протекал гармонично и будем предоставлять качественные консультации", – сказала Янушене.

Она указала, что выбрана именно группа самозанятых, поскольку многие жители взяли больничные.

"Их дети не ходят в детские сады, а чтобы получить выплаты, надо декларировать доходы и заплатить налоги за 2019 год. Остальные смогут подавать декларации с 22 апреля", – сказала она.

Раньше в Литве декларации подавали с начала марта, однако из-за коронавируса (COVID-19) сроки сдвинули. Предполагают, что жители смогут декларировать доходы и заплатить налоги до 1 июля.