"Была получена информация о вероятных провокациях", - сказала журналистам председатель суда после заседания.

По ее словам, эту информацию суду предоставил Департамент госбезопасности (ДГБ).

В среду вход в помещения суда сначала был разрешен только зарегистрировавшимся лицам, поэтому российские дипломаты и часть журналистов остались за пределами зала суда.

Позже представителей СМИ пустили в зал, так как было видно, что оглашение приговора не вызвало прогнозировавшегося интереса участников дела.

Помещения суда охранялись сотрудниками полиции и других служб.

Председатель ВОС подтвердила, что не была подтверждена аккредитация трех российских журналистов.

ВОС в среду осудил 67 бывших советских должностных лиц за военные преступления и преступления против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет.

Перед судом предстали всего два обвиняемых, все остальные осуждены заочно. Россия отказалась сотрудничать с Литвой в этом деле.