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2 октября в Литве был обновлен список пораженных коронавирусом (COVID-19) стран, его пополнила одна страна – Киргизия. В ней и еще в 95-ти странах мира уровень заболевания за последние 14 дней составил 25 случаев на 100 000 жителей. Приехавшим из пораженных стран и проезжавшим через них транзитом требуется изоляция. Новый список вступит в силу с 5 октября.
В Литве обновлен список стран, приехавшим из которых требуется изоляция
© Reuters / Scanpix

С пятницы вступило в силу еще одно изменение: отныне не требуется приезжим из третьих стран предъявлять отрицательные результаты теста, сделанного не позже, чем за 72 ч. до прилета. Однако такие люди должны изолироваться на 14 дней.

На этой неделе расширили некоторые категории путешественников, которым не требуется изоляция.

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Минздрав: при транзите через Эстонию в Литву не придется изолироваться

Отныне не надо изолироваться возвращающимся из Беларуси учителям, которые там учат детей литовскому и священникам, которые ездят в Беларусь по работе. Изолироваться не придется и сотрудникам некоторых правоохранительных учреждений, принимающим участие в международных операциях в ЕС и третьих странах, которые курирует FRONTEX.

Минздрав напоминает, что изолироваться не надо тем, кто летит через пораженную страну, если там требуется пересесть на другой самолет, и путешественник не покидает транзитную зону аэропорта, а также тем, кто транзитом едет через Польшу или Эстонию, если останавливаются они только для заправки и обеспечения гигиены.

Приезжим из Польши и Эстонии не требуется изолироваться, если человек ездил туда по работе, учебе, по сельскохозяйственным делам или решал вопросы в сфере здоровья.

Все возвращающиеся или приезжающие в Литву на самолетах, паромах или автобусах должны по интернету регистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ), заполнить анкету.

Полученное подтверждение регистрации – QR-код – пассажир должен предъявить перед посадкой. Если человек приехал на своем автомобиле, он должен зарегистрироваться в НЦОЗ не позже чем через 12 ч. с момента прибытия.

Минздрав напоминает, что список пораженных стран обновляют каждую неделю с учетом эпидемиологических данных.

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