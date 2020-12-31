В Литве обновлен список пораженных коронавирусом стран

В приказе главы Минздрава сказано, что новые требования вступают в силу с 4 января. Приехавшие из Великобритании до 3 января включительно должны представить отрицательный тест, который сделан не позже чем за 48 часов до прибытия. Если у прибывшего нет такого теста, он должен в течение 24 ч. обратиться по номеру 1808 и зарегистрироваться на тестирование.

Несмотря на требование сдать тест, эти люди должны 10 дней провести в изоляции (действует исключение для представителей некоторых профессий, которые приехали по работе).

Прибывший из Великобритании или Северной Ирландии должен изолироваться в отдельной квартире или доме, в хорошо изолированной части квартиры или дома, где есть отдельный санузел. В одном помещении могут изолироваться только лица, которые вместе приехали из Великобритании и Северной Ирландии. С приезжими не могут находиться члены семьи, которые с ним не приехали.

Если речь идет о несовершеннолетних, они могут изолироваться с членами семьи.

Во время изоляции нельзя физически встречаться с другими лицами. Находящиеся в изоляции не могут выходить на прогулку и физически общаться с другими людьми.

С учетом количества больных страны делят на 4 зоны: зеленую, желтую, красную или серую. Поскольку Литва находится в красной зоне, пораженными у нас считаются страны из серой зоны.

В серую зону входят страны, которые не предоставляют данные Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний или в которых за последние 7 дней сделали 300 и меньше тестов на коронавирус на 100 000 жителей.

Кроме того, в эту зону всходят все третьи страны. Лица, приезжающие из стран серой зоны, должны провести 10 дней в изоляции или должны предъявить отрицательный результат теста, сделанного не позже чем за 48 ч. до прибытия. Этот тест можно сдать и в Литве, тогда изолироваться придется до получения его результата. Приезжие из третьих стран должны изолироваться или сдавать тест в Литве. Но даже если тест будет отрицательным, им рекомендуют провести в изоляции 10 дней или ограничить число контактов, не посещать места массового скопления людей.

Минздрав Литвы отмечает, что пассажиры международных маршрутов всех видов транспорта обязаны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ) на сайте (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) и перед посадкой предъявить полученный код (QR), приехавшие на своем транспорте должны не позже чем в течение 12 часов зарегистрироваться в НЦОЗ (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).