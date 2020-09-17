В этом году грибы в Литве растут даже во дворах национальных парков, например, во дворике Аукштадварисского парка полно редких и охраняемых бронзовых боровиков (Boletus aereus).

Новый в Литве вид грибов похож на моховики рода Xerocomus, но отличается от них одной особенностью – если разрешать шляпку, сверху она краснеет, а ниже синеет. Гриб обычно встречается в под лиственными деревьями, под березами, осинами или тополями в парках.