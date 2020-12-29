Данные были получены после сравнения информации НЦОЗ и Центра регистра за октябрь-декабрь. Было установлено, что не учтены 324 смерти от коронавируса (COVID–19) и 480 смертей по иным причинам, но эти люди также болели коронавирусом.

Минихтр Дулькис указал главе НЦОЗ Петрайтиса письменно дать исчерпывающие объяснения, после их получения будут приняты необходимые меры.

На удаленной встрече министра и главы НЦОЗ обсуждались также другие важные аспекты совершенствования деятельности НЦОЗ.

По словам экс-главы Минздрава Аурелиюса Вериги, определенное несоответствие в статистике наблюдалось и раньше, поскольку данные иногда приходили с опозданием или их не успевали внести.

Однако, по его словам, если речь идет о 800 случаях, то это уже нельзя объяснить большой рабочей нагрузкой.

"Что произошло с данными, должен выяснить НЦОЗ. Я понимаю, что можно потерять, неправильно отметить несколько десятков случаев, но чтобы такое было с сотнями, это уже нехорошо.

И раньше были проблемы с данными, но обычно, когда мы просили программистов все выяснить, они сводили концы, все выясняли, большой разницы не было. Были разницы за считанные дни, недели, что-то опаздывало, снова вводили данные и т.д. Однако не помню, чтобы была такая большая разница", - сказал Верига.

"Очень странная ситуация. Мы сообщали обществу, что обратились в Центр регистра, заметив информацию о неучтенных случаях смерти. Мы, уже говорили, учет случаев зависит не от НЦОЗ, а от медучреждений", - сказала представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.