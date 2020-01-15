Девятимесячную службу в разных воинских подразделениях Литвы в этом году начнут 3828 военнообязанных.

В этом году списки призывников впервые составлены после изменения призывного возраста, который сейчас составляет 18-23 года. Юноши, которым исполнилось 18 лет, могут быть призваны в армию, если не учатся.

В списках значится в общей сложности более 38 тысяч человек.

В списках также впервые оказались студенты высших учебных заведений. Однако у студентов из списков будет возможность выбора – приостановить обучение и пройти военную службу в течение девяти месяцев, без отрыва от учебы в вузе пройти курсы для младших офицеров, которые проводятся в течение трех лет по выходным, или же учиться в вузе и три года служить в Силах ополчения.

Если не будет отдано предпочтение ни одному из этих вариантов, то для военнообязанных, которым из-за обучения в вузе воинская служба будет отложена, призыв будет продлен до 26-летнего возраста, но не более года после окончания вуза. После окончания учебы у молодых людей один раз будет возможность попасть в списки призывников.

Минобороны надеется, что и в дальнейшем многие юноши будут приходить на воинскую службу по собственному желанию, хотя число призывников с каждым годом увеличивается.

В прошлом году было призвано 290 юношей из почти 3,7 тыс. военнообязанных.

Постоянная обязательная военная служба в Литве была возобновлена весной 2015 года, в связи с действиями России в Украине.

Списки можно посмотреть здесь.