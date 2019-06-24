В Литве обмелели реки, меняются маршруты байдарочных походов

Предприниматели сказали, что в Аукштайтии по рекам Никаюс, Лигая и Лаукеса пройти на байдарках невозможно.

Из-за снижения уровня воды сложно преодолевать и некоторые участки на реках Швянтои и Груда.

"Река та же, просто есть участок, по которому сейчас не сплавляемся", – сказал предприниматель Донатас Миця, предлагающий байдарочные походы на реке Швянтои.

"В низовьях Груды сейчас походы не организуем. Самый интересный участок - от Кашеты до слияния с Мяркисом в Пувочай, но там сейчас очень не хватает воды. В низовье Ширвинты тоже невысокий уровень воды, пройти можно, но уже время от времени приходится перетаскивать байдарку", – рассказал предприниматель из Дзукии Повилас Пеланис.

По словам гидрологов, уровень воды в литовских реках ниже характерного для июня.

"По всей Литве уровень воды ниже среднего", – сказал представитель отдела Гидрологических наблюдений Юозас Шимкус.