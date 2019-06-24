Предприниматели сказали, что в Аукштайтии по рекам Никаюс, Лигая и Лаукеса пройти на байдарках невозможно.
Из-за снижения уровня воды сложно преодолевать и некоторые участки на реках Швянтои и Груда.
"Река та же, просто есть участок, по которому сейчас не сплавляемся", – сказал предприниматель Донатас Миця, предлагающий байдарочные походы на реке Швянтои.
"В низовьях Груды сейчас походы не организуем. Самый интересный участок - от Кашеты до слияния с Мяркисом в Пувочай, но там сейчас очень не хватает воды. В низовье Ширвинты тоже невысокий уровень воды, пройти можно, но уже время от времени приходится перетаскивать байдарку", – рассказал предприниматель из Дзукии Повилас Пеланис.
По словам гидрологов, уровень воды в литовских реках ниже характерного для июня.
"По всей Литве уровень воды ниже среднего", – сказал представитель отдела Гидрологических наблюдений Юозас Шимкус.
Эдита и Дариуш Лавриновичи уже выбрали имя для новорожденной дочери
Баскетболист Дариуш Лавринович и его супруга Эдита в...
В Литве обмелели реки, меняются маршруты байдарочных походов
Во многих литовских реках значительно понизился...
Неприукрашенная старость в Литве: результаты исследования поразили самих экспертов (2)
" Больше 80% респондентов сказали, что они считают себя...
В Литве начаты поиски останков партизан Виткуса-Казимерайтиса и Балюкявичюса-Дзукаса (10)
На этой неделе в Литве начинаются поиски останков...
Погода в Литве меняется: самые большие перемены ожидаются в конце недели
На Йонинес (Ивана Купалы) в Литве погоду обусловит...
TOP новостей
Неприукрашенная старость в Литве: результаты исследования поразили самих экспертов (2)
" Больше 80% респондентов сказали, что они считают себя...
В Литве обмелели реки, меняются маршруты байдарочных походов
Во многих литовских реках значительно понизился...
В Литве начаты поиски останков партизан Виткуса-Казимерайтиса и Балюкявичюса-Дзукаса (10)
На этой неделе в Литве начинаются поиски останков...
Погода в Литве меняется: самые большие перемены ожидаются в конце недели
На Йонинес (Ивана Купалы) в Литве погоду обусловит...
Какую сумму положить в конверт на свадьбу? Необходимо знать два аспекта (12)
Какую сумму необходимо положить в конверт, если пара,...