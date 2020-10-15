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В Литве зафиксирован новый антирекорд - 255 случаев коронавируса за сутки, из них около 110 - в столице, сообщает министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Andrius Ufartas

Национальный центр общественного здравоохранения сообщает, что по данным на 9 ч. 15 октября:

Всего в Литве подтверждено: 6760
Болеют: 3635
За минувшие сутки диагноз установили: 255
Скончались: 110
Больные, скончавшиеся по иной причине: 32
Выздоровели: 2983
В изоляции находятся: 34505

С 1 июня зафиксировано 333 привозных случая.

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