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В Литве зафиксирован новый антирекорд - 255 случаев коронавируса за сутки, из них около 110 - в столице, сообщает министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.
Национальный центр общественного здравоохранения сообщает, что по данным на 9 ч. 15 октября:
Всего в Литве подтверждено: 6760
Болеют: 3635
За минувшие сутки диагноз установили: 255
Скончались: 110
Больные, скончавшиеся по иной причине: 32
Выздоровели: 2983
В изоляции находятся: 34505
С 1 июня зафиксировано 333 привозных случая.
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