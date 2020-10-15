Национальный центр общественного здравоохранения сообщает, что по данным на 9 ч. 15 октября:

Всего в Литве подтверждено: 6760

Болеют: 3635

За минувшие сутки диагноз установили: 255

Скончались: 110

Больные, скончавшиеся по иной причине: 32

Выздоровели: 2983

В изоляции находятся: 34505

С 1 июня зафиксировано 333 привозных случая.