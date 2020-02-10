В Литве неожиданно выпал снег, осложнено движение на дорогах

Снег пошел около 8 ч. Температура воздуха колебалась в пределах 0-2 градусов тепла.

После того как выпал снег, в столице произошло немало ДТП.

В фейсбуке жители делятся информацией о ДТП на дороге Вильнюс-Каунас, на Неменчинском шоссе.

По данным на 9 ч., в Аникщяйском, Молетском и Вильнюсском районах условия на дорогах осложнены гололедом.

В вильнюсской системе sviesoforai.lt ДТП пока не зафиксированы.

По данным портала, заторы формируются только на ул. Оланду, около храма Св. Петра и Павла, и На перекрестке ул. Карейвю и Калварию.