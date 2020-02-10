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В понедельник рано утром в Вильнюсе выпал снег - очень редкое явление в Литве в этом году.
В Литве неожиданно выпал снег, осложнено движение на дорогах
© DELFI / Kiril Čachovskij

Снег пошел около 8 ч. Температура воздуха колебалась в пределах 0-2 градусов тепла.

После того как выпал снег, в столице произошло немало ДТП.

В фейсбуке жители делятся информацией о ДТП на дороге Вильнюс-Каунас, на Неменчинском шоссе.

По данным на 9 ч., в Аникщяйском, Молетском и Вильнюсском районах условия на дорогах осложнены гололедом.

В вильнюсской системе sviesoforai.lt ДТП пока не зафиксированы.

По данным портала, заторы формируются только на ул. Оланду, около храма Св. Петра и Павла, и На перекрестке ул. Карейвю и Калварию.

ru.DELFI.lt
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