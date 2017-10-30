Страховые компании на литовском рынке применяют в несколько раз более высокие расценки, а банковские операции у нас в стране стоят в несколько десятков раз дороже, чем в соседних странах.

Почему такие цены действуют именно в нашей стране, и чем занимаются ведомства, которые должны контролировать ситуацию?

В Литве дорожают продукты питания и другие товары. Представители общественных организаций все чаще говорят о неадекватной разнице между ценами на услуги для жителей Литвы и жителей соседних стран. Например, за банковские операции мы платим намного больше, чем жители Латвии.

"Центробанк Литвы явно не выполняет свою функцию – не контролирует банки. Всем известно, что в Литве применяют в несколько раз более высокие расценки, чем в других странах Балтии. Любой человек, который положил на любой свой счет деньги, чтобы снять их, должен заплатить банку 1% от суммы. Кроме того, ограничен лимит обналичивания", – рассказала юрист Алдона-Бируте Янкявичене.

Представители Минфина акцентируют, что в Литве банковский сектор и сектор страховых услуг довольно концентрированные, там немного участников. Именно поэтому важно увеличивать конкуренцию. По их словам, в этой сфере сделано немало.

"Мы увидели, что цены в Литве были выше, чем в других странах. Поэтому Минфин, ЦБ предложили ввести пакет услуг и установить определенные услуги, которые войдут в этот пакет за определенную сумму. Нынешняя ситуация отличается от той, какая была 1,5 года назад", – уверяет представитель Минфина Сигитас Миткус.

Еще один пример – страховые услуги.

"Расценки на страховку только в Литве увеличились больше чем на 25%. Те, кто столкнулся со страховкой на автомобиль, знают, что она подорожала в 2–3 раза", – сказала Янкявичене. Перевозчики также обеспокоены этим вопросом.

"На встрече с ответственными ведомствами, мы спрашиваем, почему цены такие высокие. Однако конкретного ответа нет", – сказала директор Литовской национальной бизнес-конфедерации Нийоле Уйнскене.