В Литве уже в течение некоторого времени реки истощает гидрологическая засуха, информирует Литовская гидрометеорологическая служба.
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Если бы причиной засухи были сухие месяцы май и июнь, то природа справилась бы с таким испытанием, поскольку водоемы подпитывают и грунтовые воды.

Уровень воды в больших реках (Нерис и Неман) после дождей уровень воды поднимается, но лишь на день или даже на несколько часов. В Нерис у Вильнюса после сильного дождя уровень воды поднимается на 12 см. Несмотря на то, что в последнее время осадков бывает немало, но они распределяются неравномерно, и не способствуют оживлению всех водоемов. После окончания стихийной засухи в Литве остается гидрологическая засуха.

В ближайшие дни, по данным синоптиков, потеплеет, но осадков не ожидается, поэтому ситуация не изменится.

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