В Литве не хватает не только медицинских масок, но и других средств защиты

Читатели Delfi сообщают, что раскуплены не только дезинфекторы для рук, но и дезинфицирующие салфетки.

"Я была в нескольких магазинах в Вильнюсе и не нашла ни одной бутылочки дезинфектора для рук. Продавцы не знают, когда это средство снова появится в продаже", – сказала жительница столицы.

В интернет-аптеках этого средства также уже нет, все раскуплено. Нет дезинфекторов для рук в электронных магазинах - Barbora и Pigu.lt.

В некоторых магазинах, например, Higeja.lt еще можно купить антибактериальное мыло, до дезинфекторов нет.

Нет этого средства и на сайте Higienaverslui.lt.

Читатели Delfi отметили, что оставшиеся дезинфекторы продают по более высокой цене - было 16,80 евро, а сейчас – 25 евро.

Директор магазинов Eurokos Линас Апульскис подтвердил, что в их магазинах спрос на дезинфекторы вырос в десятки раз.

"У нас еще есть небольшие упаковки дезинфектора и влажные салфетки, но большие емкости уже распроданы. Мы сейчас формируем заказы поставщикам и производителям, но пока нет ответа, поскольку спрос на эти препараты непропорционален предложению во всех странах", – сказал Апульскис.

Пресс-секретарь сети Gintarinė vaistinė Джеральдас Кауняцкас сказал, что дезинфекторов не хватает и в аптеках. Ситуация меняется каждый час, поэтому сложно предоставить точные данные.

"Мы общаемся с поставщиками, сделали заказы и в ближайшие дни ассортимент должен пополниться. Напоминаем, что универсальные средства защиты - мытье рук и гигиена чихания и кашля", – сказал Кауняцкас.

Представитель Eurovaistinė Лаура Бельске также заметила, что вырос спрос на дезинфекторы. "Если обычно в день покупали по 150 шт, то во вторник продали почти 1300, а 25 февраля почти 3000. 26 февраля утром в аптеках было 5000 шт, сейчас это количество наверняка изменилось. Мы заметили, что люди пополняют аптечки. Покупают нерецептные препараты от простуды, боли, для желудка. Покупают и средства для укрепления иммунитета", – сказала Бельске.

Delfi напоминает, что правительство Литвы 26 февраля объявило чрезвычайную ситуацию для подготовки к возможному распространению коронавируса в Литве.

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа на своем сайте отмечает, что медицинские маски - одно из средств превенции распространения инфекций верхних дыхательных путей, в том числе и коронавируса (2019-nCoV).

Специалисты подчеркивают, что одной маски мало, необходимо регулярно мыть руки, во время чихания и кашля прикрывать рост и нос.

Фармацевты также рекомендуют:

Мыть руки при каждом удобном случае;

Стараться не трогать лицо руками в рабочее время, по дороге домой, в магазинах, в местах массового скопления людей;

Прикрывать рот и нос во время кашля и чихания. Дезинфицировать руки;

В общественных туалетах мыть и дополнительно дезинфицировать руки.