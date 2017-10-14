"Мы гостили в Друскининкай и говорили о врачах-реабилитологах. Как нам казали, там сейчас могли бы трудоустроить 40 таких специалистов. Если иметь в виду, что подготовка специалиста занимает около 10 лет и больше, даже если мы сейчас очень активно займёмся их подготовкой, надо иметь в виду, что в краткие сроки мы таких специалистов не получим. Если этот спрос есть, особенно если он связан с медицинским туризмом, мы должны думать, как упростить въезд таких специалистов в страну. Это активно делают и другие страны" , - сказал министр, выступая в комитете по вопросам здравоохранения в Сейме.
Он также отмечает, что госведомства и сейчас получают всё больше обращений с просьбой признать квалификацию медиков других стран в Литве.
"Некоторые медики из этих стран - Украины, Беларуси - уже приехали и успешно работают в наших учреждениях", - сказал Верига.
Но наблюдается и другой процесс - эмиграция медиков из Литвы. Однако, по словам министра, последние исследования показывают, что этот процесс не стал массовым.
"Настроения среди молодых медиков разные. Те, кто видят лучшие перспективы за границей, у которых нет проблем с языком, очень смело планируют свою карьеру", - говорит Верига.
По словам министра, согласно статистике, в пересчете на 100.000 жителей Литва в ЕС не выделяется непропорционально малым количество медиков.
В общей сложности в Литве насчитывается 13.000 врачей и 22.000 работников по уходу за больными.
Однако есть области, в которых медиков хронически не хватает, а также профессии, которые однозначно очень нужны, сказал Верига. По словам министра, средний возраст представителей некоторого медицинского персонала стремительно растет, например, треть детских ревматологов старше 70 лет.
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