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2 марта в Минздраве Литвы представили новейшую информацию о коронавирусе в стране, ответили на вопросы представителей СМИ. Один из вопросов – что предпримут в связи с нехваткой дезинфекторов.
В Литве не хватает дезинфекторов: что будет предпринято
© Skaitytojo nuotr.

На минувшей неделе читатели портала Delfi сообщили, что дезинфекторов и специальных влажных салфеток нет ни в аптеках, ни в магазинах, где продают косметику.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига повторил, что новых случаев коронавируса в Литве не зафиксировано.

"Но это не значит,что надо сидеть спокойно, надо делать все, чтобы не было новых случаев, – сказал он. – А если появятся, мы должны быть готовы справляться с ситуацией".

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Министр в понедельник встречался с производителями и обсуждал вопрос производства дезинфекторов.

"В первую очередь, надо выяснить формулу этих средств и согласовать их с бизнесом, выяснить, есть ли у них возможность придерживаться этих формул. Одна из составляющих дезинфекторов - этиловый спирт. Мы сделаем все максимально быстро, ускорим порядок выдачи разрешений, информируем, кто и какие заявки должен подать, чтобы начать производство, – сказал Верига. – Мы будем знать, какое количество смогут произвести по указанным формулам. <...> Мы думаем, что завтра это выяснится".

Верига сказал, что с Соцмином договорились о выдаче больничных дистанционным способом.

"Такой порядок уже применялся во время эпидемии гриппа (...). Чтобы получить больничный, в поликлинику идти не надо", – сказал министр.

ru.DELFI.lt
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