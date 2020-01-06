В Литве натуралистам удалось снять на камеру играющую рысь

Директор резервата Альгис Бутлерис сказал, что получить такие кадры было непросто. До сих пор были съемки рыси, но они не отличались качеством и в основном это были ночные записи. Хорошее видео удалось сделать лишь один раз.

"Рысь - одни из самых редких видов млекопитающих в Литве, несмотря на то, что обитает в здешних лесах с давних пор. В Литве есть много животных, которые появились позже", – рассказал натуралист Селямонас Палтанавичюс.

Он рассказал, что и в наши дни рыси часто становятся жертвами браконьеров, расставляющих петли, кроме того, в Литве массово вырубают леса, поэтому уменьшается количество пригодных для обитания рыси мест. В начале XX века уже думали, что рыси исчезли в Литве, но в 1970-ые гг. популяция восстановилась. В Литве тогда обитало около 200 особей, на них даже охотились. В результате популяция снова сократилась, а в 2007 г. в Литве насчитывалось всего 40-50 рысей.

Несмотря на то, что охота на этих диких кошек в Литве запрещена, популяция сама восстановиться неспособна.

Однако ученым удалось найти выход. В 2011 г. рысей стали выращивать в неволе, а потом выпускать на свободу. Молодняк воспитывают в специальном большом загоне, все сделано так, чтобы животные не видели людей. В Казлу-рудской пуще, где рысей не было 30 лет, выпустили 8 молодых особей, сейчас там появилась новая популяция.

"Интересно, что, если встретив рысь в лесу, человек не кричит, не проявляет агрессию, животное не спешит прятаться. Время изменилось, поэтому рыси не боятся звуков техники, запаха людей", – сказал ученый, заметив, что так животные приспосабливаются к цивилизации.

Рысь - это крупная дикая кошка. Самцы весят до 20 кг. Животные живут 10-12 лет. В природе 7-летняя рысь уже начинает стареть, и до глубокой старости доживают редкие экземпляры.

Рыси держатся поодиночке, только самки какое-то время (примерно с весны до февраля) встречаются с детенышами. Самцы всегда живут одни.