Закон запрещает агитацию в любой форме за 30 часов до начала выборов и референдумов и в день выборов до окончания голосования.
Запрет на агитацию начался в субботу в 01:00 и будет продолжаться до 20:00 воскресенья, за исключением уличной политической рекламы, обнародованной до начата действия этого запрета.
Агитационными материалами не считается информация о происходящих выборах и референдумах, их важности для государственной жизни, количестве прибывших на избирательные участки, приглашение прийти на выборы или иная информация, которая не призывает не участвовать в выборах или референдумах, голосовать за или против.
За нарушение закона грозит административная ответственность – штраф от 140 до 300 евро, а членам избирательных комиссий, служащим, наблюдателям – от 300 до 1150 евро.
Представителям СМИ за такое нарушение грозит штраф в размере от 2700 до 6000 евро.
В воскресенье в Литве будут проходить выборы президента и два референдума о возможности расширения двойного гражданства и уменьшения количества членов Сейма с 141 до 121.
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