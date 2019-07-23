Канцлер Министерства охраны окружающей среды Арминас Моцкявичюс рассказал DELFI, какие автомобили и какими налогами планируют обложить.

"Я сейчас не могу точно сказать, какие это будут автомобили, поскольку решение примет парламент. Планируют ввести налог именно на загрязняющие окружающую среду автомобили. Иными словами, не те, которые, покупать которые мы хотим поощрять, а те, которые выделяют больше 130 г/км диоксида углерода", - сказал канцлер.

Моцкявичюс также рассказал, почему выбрали именно этот порог - 130 г/км.

"Если отвечать, почему, то это рекомендации учены, но показатель может быть и меньше. Сейчас начальный этап, но если выберем этот показатель, то налогами будут облагаться почти все автомобили", - признал в передаче на DELFI канцлер, объяснив, что если поднять планку, то через пару лет на авто литовского парка нельзя будет ездить в Европу.

Редактор журнала Autobild Витольдас Милюс придерживается иного мнения и говорит, что Литва в определенном смысле - европейская свалка, поскольку мы неспособны закрыть доступ для самых плохих автомобилей.

"Есть много примеров стран, которые давно приняли налоговый порядок, о котором у нас говорят больше 10 лет. В Литве актуален вопрос не 180 г/км или 130 г/км. Мы - в определенном смысле европейская свалка, за 20 лет мы не сделали ничего, чтобы закрыть ввоз. Даже сейчас самые плохие автомобили в Европе везут к нам.

130 г/км - это нормальный порог, точка отсчета, но важно, какими будут налоги,с кого их будут брать, как компенсировать", - сказал Милюс.

По словам Моцкявичюса, менее загрязняющие окружающую среду автомобили будут облагаться минимальным налогом 20 евро в год. Этот налог будет прогрессивным, чем больше авто загрязняет среду, тем выше налог.