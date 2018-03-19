В этом году в Литве продолжает распространяться африканская чума свиней (АЧС), однако Продовольственно-ветеринарная служба Литвы надеется, что удастся избежать большой вспышки в крупных хозяйствах.
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"Случаев больше, мест, где выявлена АЧС у диких кабанов, тоже больше. Отмечается рост. Вирус наступает", - сказал BNS глава Продовольственно-ветеринарной службы Литвы Дарюс Ремейка.

Заведующий отделом срочной деятельности Продовольственно-ветеринарной службы Литвы Марюс Масюлис сообщил BNS, что в этом году вирус продвинулся.

"Мы видим тенденцию достаточно быстрого наступления на западную Литву. Чума достаточно быстро охватывает популяции диких кабанов, поскольку она попала в районы, где кабанов было достаточно много", - сказал М. Масюлис.

По его словам, в этом году расширена буферная зона, она охватывает территории, где больше мелких хозяйств. В ней свиноводы, которые не соблюдают правила биологической безопасности, обязаны будут повысить безопасность хозяйств, либо забить свиней.

АЧС начала распространяться в Литве в конце 2013 года, когда зараженные кабаны мигрировали из Белоруссии. В 2014 году болезни распространилась не только в Литве, но и в Латвии, Эстонии и Польше.

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