Учения будут проходить до воскресенья на Гайжюнском полигоне, в Йонавском и Кайшядорском районах, в Йонаве, местечках Жежмаряй и Ужусаляй, сообщило Минобороны.

В учениях будут участвовать военнослужащие Мотопехотной бригады Gelezinis Vilkas "Железеный волк", Механизированного пехотного батальона им. Альгирдаса, Механизированного пехотного батальона им. Кястутиса, Артиллерийского батальона им. генерала Р. Гедрайтиса, Батальона ПВО, Инженерного батальона им. Ю. Виткуса и Военно-медицинской службы. В учениях также будут задействованы сотрудники Службы общественной безопасности.

Цель этих учений - отработка Балтийской военной группой действий по планированию и проведению операций против угроз гибридного происхождения, совершенствование боевых действий подразделений бригады Gelezinis Vilkas.

Как сообщает Минобороны, во время учений на территории городов по основным и районным дорогам будут передвигаться военный транспорт, перемещаться военные группами разной численности. Будут применяться звуковые имитационные боеприпасы и дымовые шашки.