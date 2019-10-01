В ходе учений будет смоделирован сценарий, когда Беларусь не сообщает об аварии на Островецкой электростанции, но установленные в Литве системы мониторинга фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха и воды.

Эти учения будут включать тренинги по эвакуации жителей Юго-Восточной Литвы и тестирование системы оповещения людей.

Во вторник будет проверена общенациональная система оповещения - прозвучат сирены, жители получат сообщения, а информация будет транслироваться по Национальному радио и телевидению (LRT).

Комиссия по экстремальным ситуациям встретится во второй половине дня во вторник для утверждения плана учений и руководителя операцией.

В среду будет имитироваться эвакуация жителей - по 50 волонтёров будут эвакуированы из Швенчёнского района в Зарасайский район и из Вильнюсского района в муниципалитет Калвария. Также будет происходить так называемое временное перемещение, когда такое же количество добровольцев будет перемещено из Шальчининкского в Варенский район.

В ходе учений будет имитироваться санитарная обработка жителей, которым будут раздавать таблетки йода.

Воздушная радиологическая разведка запланирована на четверг, в этой операции будут задействованы два вертолёта и ожидается наземная разведка.

Планируется, что подведение итогов учений в Министерстве внутренних дел состоится в пятницу.

В учениях примут участие около 300 должностных лиц, военнослужащие и госслужащие из шести муниципалитетов - всего из 24 учреждениё. Приедут наблюдатели из Великобритании, Латвии, Эстонии и Польши.

Поскольку сценарий учений не согласован с Вильнюсским городским самоуправлением, официальные лица столицы не будут участвовать, будут направлены только наблюдатели.

Правительство Литвы заявляет, что Островецкая электростанция строится недалеко от литовской границы без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. Беларусь отвергает такую ​​критику.