Тема мероприятия - "Культурный ландшафт: от городищ до городских башен". Оно приглашает ознакомиться с разнообразием культурно-исторического ландшафта Литвы, понять его уникальность и ценность, сообщил Департамент по вопросам культурного наследия (ДКН).
Более чем в 60-ти местностях Литвы запланировано более 120 мероприятий.
ДКН традиционно организует ознакомительные прогулки по Вильнюсу и находящимся в его центре городищам, а также лекцию о культурном ландшафте.
В выходные организуется двухдневное путешествие пешком, на плотах и на автомобилях между Вильнюсом и Кернаве. В воскресенье запланирован велопробег в Тракайском районе. Дирекция исторического национального парка Тракай пригласит посетит поместье в Ужутракисе.
В Каунасе намечены экскурсии "Истории городских башен", которые предложат посетить панорамные места города. Каунасский район организует посвященное городищам мероприятие, ознакомительную велосипедную экскурсию, конференцию школьников и др.
Также намерены ознакомительные пешие прогулки, путешествия, прогулка по Куршскому заливу на куренасе (парусной деревянной рыбацкой плоскодонной лодке - ред.), семинары, дискуссии, выставки фотографий и живописи, конференции, дни открытых дверей, соревнования по ориентированию и другие мероприятия в разных городах.
Инициатива проведения "Дней европейского наследия" призвана привлечь внимание общества к находящемуся рядом культурному наследию, раскрыть его ценность и важность его сохранения.
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