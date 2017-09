Тема мероприятия - "Культурный ландшафт: от городищ до городских башен". Оно приглашает ознакомиться с разнообразием культурно-исторического ландшафта Литвы, понять его уникальность и ценность, сообщил Департамент по вопросам культурного наследия (ДКН). Более чем в 60-ти местностях Литвы запланировано более 120 мероприятий. ДКН традиционно организует ознакомительные прогулки по Вильнюсу и находящимся в его центре городищам, а также лекцию о культурном ландшафте. В выходные организуется двухдневное путешествие пешком, на плотах и на автомобилях между Вильнюсом и Кернаве. В воскресенье запланирован велопробег в Тракайском районе. Дирекция исторического национального парка Тракай пригласит посетит поместье в Ужутракисе. В Каунасе намечены экскурсии "Истории городских башен", которые предложат посетить панорамные места города. Каунасский район организует посвященное городищам мероприятие, ознакомительную велосипедную экскурсию, конференцию школьников и др. Также намерены ознакомительные пешие прогулки, путешествия, прогулка по Куршскому заливу на куренасе (парусной деревянной рыбацкой плоскодонной лодке - ред.), семинары, дискуссии, выставки фотографий и живописи, конференции, дни открытых дверей, соревнования по ориентированию и другие мероприятия в разных городах. Инициатива проведения "Дней европейского наследия" призвана привлечь внимание общества к находящемуся рядом культурному наследию, раскрыть его ценность и важность его сохранения.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.