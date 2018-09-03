25 радаров, фиксирующих среднюю скорость движения, до сих пор лишь фиксировали нарушения, а сейчас будут передавать данные в Регистр административных правонарушений, сказал BNS ВРИО главы Литовской дирекции автомобильных дорог Виталий Андреев.

Это значит, что все нарушители будут получать уведомления о назначении штрафов.

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Принцип действия радаров, фиксирующих среднюю скорость движения, прост: один детектор фиксирует скорость и время в начале отрезка, а другой – те же данные в конце отрезка. Система подсчитывает среднюю скорость движения авто на этом участке. Если она превышена, то нарушителя ждет штраф.

Перед каждым таким отрезком пути будут установлены предупреждения, информирующие о таких радарах и о том, какой участок пути они охватывают.

По данным Литовской дирекции автомобильных дорог, больше всего таких радаров – по 6 – оборудовано под Вильнюсом и Паневежисом, по 4 – около Пренай и Мариямполе.

По словам Андреева, протоколы будут рассылать в обычном порядке, как и в случае со стационарными радарами, кроме того, будет действовать допустимая погрешность в несколько километров в пользу водителя.

Кроме того, эти комплексы в будущем будут фиксировать, застрахован ли автомобиль, действует ли у него техосмотр, не объявлен ли он в розыск. Также система сможет проверят, заплатил ли водитель налог на дороги.

Литовская дирекция автомобильных дорог отмечает, что цель таких комплексов - не наказание, а обеспечение безопасности, поскольку превышение скорости - одна из основных причин ДТП.

По предварительным данным, около 70% всех ДТП в Литве происходят по причине превышения скорости.