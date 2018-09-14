В пятницу Вильнюсская телебашня официально начинает ретранслировать программу телеканала Current Time ("Настоящее время") на русском языке.
© DELFI / Andrius Ufartas

Current Time – русскоязычный телеканал, поддерживаемый США и транслируемый с февраля 2017 года (редакция в Праге). Это совместный проект Радио "Свобода" и "Голоса Америки".

До сих пор этот канал в Литве могли видеть лишь клиенты кабельного телевидения, сейчас Current Time будет транслироваться и наземным способом, его смогут смотреть бесплатно все желающие.

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Кроме того, как сообщила BNS советник министра иностранных дел Раса Якилайтене, этот телеканал будет доступен и жителям соседних с Литвой стран, на территории до 50 км от границы.

Как отмечается в сообщении МИД, новости и аналитика этого телеканала - информация, основанная на фактах, нехватка именно такой информации ощущается в СМИ соседних недемократических стран.

В официальной церемонии начала ретрансляции примет участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, посол США в Литве Энн Холл.

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