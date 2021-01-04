В Литве начинается перепись населения и жилья

В этом году перепись проведут за счет административных источников. Представители департамента не будут ходить по домам, все данные возьмут из разных госрегистров и информационных систем.

По данным Департамента статистики, было решено провести перепись без контакта с жителями не из-за пандемии коронавируса. К такому способу проведения переписи готовились после переписи 2011 года.

"Большая часть прогрессивных стран делает так, чтобы реальное положение в стране отражали государственные регистры, перепись проводит на базе имеющихся административных ресурсов. Это позволяет получить качественные данные и представить оперативную информацию. Большие временные затраты на обработку данных, полученных в ходе непосредственного контакта с жителями, уже не отвечают потребностям потребителей. Кроме того, новый способ позволяет экономить госресурсы", – сказала представитель Департамента статистики Ванда Вайтекунене.

Точка отсчета начала переписи – 1 января 2021 года. Перепись зафиксирует исчерпывающую картину на этот момент: о числе постоянных жителей по возрасту, полу, образованию, профессии, занятости, источниках доходов, гражданстве, национальности, семейному положению, также о составе домашнего хозяйства, наличии жилья, условиях жизни.

Для подготовки информации будут использовать данные 19-ти регистров и информационных систем.

Предварительные данные переписи будут известны в конце года.