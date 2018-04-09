В ходе учений литовские военные вместе с военными Батальонов сил передового базирования НАТО в Литве и Латвии из Испании, США, Канады, Хорватии, Нидерландов, Франции и Германии проведут боевые стрельбы из противотанковых вооружений, обновят тактические знания, углубят навыки управления подразделениями, обучатся тактики танковых подразделений противника, поделятся опытом, позаимствуют опыт экспертов, прибывших из США и Украины.
Учения продлятся до 20 апреля, сообщило министерство обороны.
В них примут участие более 700 военных из восьми государств НАТО.
Впервые в этом году на учениях "Охотник" будут отрабатываться процедуры вызова воздушной поддержки.
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