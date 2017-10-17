"Таких документов в Особом архиве Литвы сохранилось довольно много, их обнародование должно позволить обществу сформировать более точное представление о деятельности агентов КГБ", - говорится в пресс-релизе ЦИГРЖЛ.
Агентурное сообщение - написанный рукой агента текст о выполненном задании КГБ или информация, полученная по его личной инициативе. Агентурное сообщение подписывалось псевдонимом, чтобы нельзя было узнать личность агента.
Начинается обнародование агентурных сообщений агентов, действовавших в литовских эмигрантских организациях: в Главном комитете по освобождению Литвы, Всемирной литовской общине, Совете литовцев Америки, Литовской общине Америки и в обществе Santara-Sviesa.
Позже намечается обнародовать агентурные сообщения о научно-технической разведке и шпионаже, которыми занимались агенты во время научных и рабочих стажировок. Немалую часть агентурных сообщений составляет информация от действовавших в окружении Католической церкви секретных сотрудников. В период перестройки деятельность КГБ особенно активизировалась, тогда "воскрешались" даже архивные агенты КГБ для наблюдения, контроля и влияния на начавшиеся в обществе новые процессы, на деятельность Саюдиса.
ЦИГРЖЛ обнародует информацию о деятельности КГБ на сайте www.kgbveikla.lt с 2011 года. На сегодняшний день на сайте уже обнародовано более 5500 документов.
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