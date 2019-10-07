Литовская служба дорожной полиции предупреждает, что с 7 октября особое внимание будет уделяться ремням безопасности.
Полиция будет следить, пристегиваются ли водители и пассажиры. Портал DELFI напоминает, что пассажиры должны пристегиваться не только, если они сидят впереди, но и сзади.
За нарушение этого правила пассажирам грозит штраф в размере 30-50 евро. За повторное нарушение штраф составляет 30–90 евро. Кроме того, водителю грозит лишение прав на 1–2 месяца.
Полиция также будет проверять, используют ли родители специальные автомобильные кресла для детей и пристегивают ли детей. Согласно правилам, дети ростом меньше 135 см должны ездить в специальном автомобильном кресле.
Не обязательно, чтобы это было полное кресло со спинкой, если ребенок постарше, это может быть автомобильный бустер. Важно, чтобы ремень не проходил через горло ребенка. За нарушение правил перевозки детей грозит штраф в размере 29–87 евро.
Особое внимание уделять и велосипедистам, которые перевозят детей в специальных креслах. На ребенке должен быть шлем. Дети, которые катаются на велосипедах или электросамокатах, тоже должны быть в шлемах.
Полиция также будет уделять внимание и водителям, которые за рулем занимаются посторонней деятельностью, например, говорят по телефону или держат его в руке. За такое нарушение грозит штраф в размере 30–90 евро.
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