В интервью порталу DELFI он неоднократно повторил, что, несмотря на то, что большая часть проблем известна, это никого не волнует. "Я должен сказать,что в нашей стране наблюдается кризис трудовых мигрантов. Литва к этому не готова", – сказал он.

DELFI продолжает цикл статей о работающих в транспортном секторе иммигрантах из третьих стран. Уже была представлена история Олександра Киселова, работавшего в компании Avisma.

– История Киселова наводит на мрачные размышления.

Зарубежные журналисты и Инспекции по труду интересуются происходящим в транспортном секторе в Литве, условиями труда и нарушениями, однако в самой Литве никто не видит проблемы этого сектора. Сколько раз Литовский профсоюз перевозчиков, Литовский альянс профсоюзов представляли в парламенте и правительстве это нарушения, какие кражи фиксируются – ничего.

Например, в посольство или визовый центр приходят люди с одним трудовым договором, а когда выходят оттуда, им дают другой, а в самой Литве – условия снова меняются. Что касается отпуска за свой счет (89 000 человек) – все берут отпуск за свой счет. Разве это не проблема? Все уходят "за свой счет", поскольку "знают", что отпуск не оплачивается, за это время не начисляется стаж, человек не застрахован – и это ни у кого не вызывает вопросов?

Когда говоришь, что бюджет лишился 0,5 млрд. евро, потому что 89 000 водителей ушли в отпуск за свой счет – сектор облагают новыми налогами. Налоги вводят для всех жителей, поскольку средств мало в бюджете, а тут не замечают 0,5 млрд.

Есть и такое, что человек платит залог за рабочее место от 200 до 1000 евро, человек платит за то, что будет работать. Этот факт зафиксирован письменно, такое есть у нас в Литве.

Представьте себе – 1000 евро, 300 работников, компания получает 300 000 евро. Подарок за то, что она приняла людей на работу. Это неучтенные деньги и это делают в Литве не только крупные компании. Профсоюзы говорят об этом, но это никого не интересует.

– В это сложно поверить.

У нас есть 500 заявлений. И трудно поверить? Я не говорил бы об этом, если бы не было этих заявлений. Даже в парламенте на заседаниях Комитета социальных вопросов и труда эта тема поднималась не раз. Но ничего не изменилось.

Еще много "интересных" фактов из заседаний Комиссии по тяжбам с работодателями – не только крупные компании представляют "нарисованные" кассовые ордера на сумму от 3000 до 12 000 евро, которые должны доказать, что работникам такие деньги выплатили наличными, хотя на деле этого не было. Представляют фальшивые документы и не боятся.

А самое интересное, что комиссия их принимает, поскольку не в ее компетентности - оценка оригинальности документа. Но ведь эта комиссия решает судьбу человека. Если его жалоба будет отклонена комиссией, он не сможет обращаться в нее повторно с тем же вопросом, дальше - только суд. В суде за защиту своих интересов надо платить, нужен адвокат. И это несмотря на нотариально заверенные свидетельства работника, что ордер он подписал, а деньги ему не перевели. Иностранные рабочие даже не знают, что такое этот кассовый ордер. Им часто говорят, что деньги могут перевести только после того, как они поставят подпись на ордере, хотя на деле его подписывают при выплате денег наличными. И никому не интересно, что людей обманули.

– А может заплатили наличными?

Кассовый ордер для того и нужен - его выписывают при наличном расчете, но с людьми не рассчитываются. Норвежцев, голландцев, немцев и датчан вот что удивляет – они говорят, что это преступление, когда иммигрантам дают на подпись финансовые документы, составленные на незнакомом им языке.

Службы не видят проблемы? Они спрашивают, вы адекватны или нет?

И сколько этого? Сколько миллиардов? После этого Linava еще осмеливается цинично нанимать этих украинцев и белорусов, которые на фурах ездят по Вильнюсу, и говорят о похоронах сектора. Сектора, который получает 6,5 млрд. евро прибыли в год.

– Какие еще случаи встречаются?

Недавно к нам обратился пристав. Возможно, вы слышали о компании Sev Transport, в которой был избит работник. Он через нас обращался в комиссию в связи с невыплаченной зарплатой.

Комиссия присудила ему зарплату, компания признала этот факт, решение не обжаловала. Но в указанный срок компания деньги не выплатила, тогда комиссия назначила компании штраф. Но зарплату работнику все равно не выплатили. Тогда человек вернулся в Литву, обратился к приставу, заплатил за его услуги.

Однако компания Sev Transportas сейчас обратилась в суд за то, что пристав наложил арест на ее счета. Зарплату присудили полгода назад. Сейчас пристав просит работника доказать законность обращения с целью возмещения зарплаты. Мы все же уникальная страна, чтобы получить зарплату, работник должен обратиться в суд. И потом представители транспортного сектора удивляются тому, что появляется "Пакет мобильности" в ЕС.

Перевозчики, вы крадете в своей стране, видя халатность учреждений. Да, законы есть, но они не действуют, нет контроля.

– Что изменилось в последнее время?

Примерно с 2015 года стал расти поток мигрантов. Тогдашний Трудовой кодекс больше защищал права работников и при трудоустройстве работников из третьих стран надо было информировать Службу занятости (Биржу труда), Инспекцию по труду. Было больше контроля. Сейчас он практически упразднен, 4 ноября 2019 года о таких работниках надо лишь "Содру" информировать.

Никто ничего не должен знать. Упрощены условия трудоустройства граждан третьих стран – а на деле в законах проложили тоннели для ввоза рабов.

В Украине есть посольство и 12 визовых центров. Представители компаний и агентства по трудоустройству предлагают золотые горы, если вы согласитесь поехать в Литву. "Золотые горы" – 2500 евро, и это при средней зарплате в Украине в 130 евро! Заметьте систему. Wizz Air и Ryanair открывают рейсы в Украину. Что уже говорить о рейсовых автобусах – 7 прямых рейсов, а еще индивидуальные перевозчики на микроавтобусах, которые ездят каждый день. Есть все условия для быстрой доставки рабов, не знающих языка, законов.

Все сделано красиво, кроме законов в сфере труда. Поэтому я должен сказать, что в нашей стране начался кризис трудовых мигрантов. Страна к этому не готова.

Например, согласно данным "Содры" каждый месяц на улицу выбрасывают 1000 водителей. И никто не видит проблемы, а ведь раньше из-за 10-20 человек поднимали вопрос коллективных увольнений. Сейчас об этом знает только "Содра", можно за неделю уволить 400 человек, и никакой проблемы.

– Им платят выходные пособия?

Во всем транспортном секторе работников увольняют "по собственному желанию" или за неявку на работу, это уже как решит работодатель.

Работники отличные – все идут в отпуск за свой счет, отказываются на это время от стажа, страховки, социальных взносов да и еще с работы уходят по собственному желанию! Такие идеальные трудовые мигранты едут в Литву. А в большинстве случаев они даже не знают, что уволились по собственному желанию, нередко их уже уведомляют об этом по телефону.

– Они не знают о своих правах или смиряются с реальностью?

Представьте себе, вы работаете в международной компании, не в Литве, а скажем в Китае. Вам дают два договора – один на китайском, другой - перевод. Это трудовой договор, все другие документы - на китайском, но вам говорят, вы должны их подписать, если хотите работать. Когда ты уже заплатил агентству по трудоустройству 1000 евро и уже приехал на место за 5000 км, заплатил работодателю за рабочее место, и тут не будешь подписывать, будешь защищать свои права? Работодатели быстро решают бумажный вопрос путем моббинга. У нас есть примеры, когда в литовском и русском вариантах отличаются по несколько пунктов договора.

Ведь известно, что с одним договором люди идут в посольство за визой, другой им дают, когда они оттуда выходят, а в Литве условия работы - совсем другие устанавливают.

– Как выглядит оплата труда?

Когда случайно попалась компания Vlantanа Транспортная инспекция опросила работников, тут и выяснился масштаб обмана. Компания стала делать аудит, поскольку поняла, что ее нечестные действия на рынке повлекут за собой последствия, она потеряет клиентов – так работают зарубежные рынки. А сколько миллионов и миллиардов успели "отмыть"? Если знаешь, какой рынок в Норвегии, сколько людей пострадало, сколько об этом говорят.

Когда работникам показываешь норму ситочных, выясняется, что они в глаза таких денег не видели, хотя проработали в Литве 8 лет. Они говорят, что работают по соглашению за определенную сумму в день, независимо от количества рабочих часов. Никаких доплат за праздники, выходных, сверхурочные. Есть и другие нелегальные способы оплаты – за километраж и за фрахт. Еще есть всякие промежуточные варианты.

Чаще всего платят 55-65 евро в день, если прицеп с тентом или холодильник; если автовоз - 130 евро в день. В остальном стандартный трудовой договор. Но он становится актуален только когда работник защищает свои права.

Налоговую инспекцию предупреждали о таких двойных соглашениях, о сокрытии налогов, но кого это интересует...

Из зарплат деньги высчитывают, устно уведомляя об этом работника. Если у работника нет никаких документов, как он может что-то доказать?

Рабочий график никто из них в глаза не видел. Лишь в отдельных случаях людей знакомят с приказом о командировке. А ведь если с ним не ознакомить, работодатель может продлевать командировку, сколько хочет.

– Почему компании боятся "Пакета мобильности", если и сейчас не соблюдают существующие законы?

Боятся контроля, который требует регламент и директивы. Европейская Комиссия создала Ведомство по труду, которое будет реально расследовать нарушения.

– Когда увеличился поток мигрантов из Украины и Беларуси?

По сути с 2015 года. А после введения безвиза с Украиной все ухудшилось. До этого лидировали белорусы и россияне, на третьем месте украинцы, а сейчас на первом месте Украине, потом Беларусь, Россия. Есть в Литве и узбеки, киргизы, грузины и т.д.

– Как украинцы приезжают в Литву?

Как и в других странах, в Украине есть филиалы компаний, которые ищут работников. В таком случае, не важна даже специальность потенциального работника. Людям обещают "золотые горы". Говорят, что обучат за две недели, а там и Европа. Зарплата от 2500 евро "на руки".

– Почему они сюда едут, если их обманывают?

130 евро – это средняя зарплата в Украине. Получишь 600 евро – это в 4-5 раз больше. Ведь есть семьи, их надо кормить. В Беларуси зарплата 200 долларов в месяц, а тут 800-1000 евро... Некоторые столько получают. Но когда ты согласился на 3600, а тебе платят 1200 евро. Что ты чувствуешь? Еще все говорят о плате работодателю за место 200-1000 евро.

Эти деньги работодателю платят за то, что он их принял. "Черными" отдают часть зарплаты. Кстати, когда работник едет домой в отпуск за свой счет, ему всю зарплату не выдают, чтобы вернулся.

– Как вы оцениваете работу Комиссии по трудовым спорам?

Это хорошая возможность, но нет необходимых условий. Например, представьте себя грузина, который пишет заявление на литовском языке. Я видел эти иероглифы... В статистике - сказка, как комиссия нужна, сколько людей обращается. Но какие условия.

Надо представить все подсчеты, откуда такие суммы долга. Документы - откуда и за что должны заплатить. и страховка и отпускные. И все это на литовском языке. Заседание тоже проходит на литовском языке. А в конце говорят, "спасибо, до свидания, ваша жалоба отклонена". Недостаточно доказательств, а ведь человек может не знать законов, работодатель может не дать документы.

Сейчас в комиссии работает 21 человек. Бюрократический аппарат ширится, а кризис усугубляется.

А между тем, денег в бюджете ни для кого нет - ни для учителей, ни для врачей, ни для пенсионеров, а транспортный сектор крадет их у всех.