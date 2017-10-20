В акции примут участие больше 8000 волонтеров в 74 городах и других населенных пунктах страны.
Кроме того, пожертвовать продукты и через эл. магазин Barbora. Обещают, что основатели магазина бесплатно доставят пожертвованные продукты на склады благотворительной организации в трех крупных городах Литвы.
"Любая продовольственная помощь очень важна. Однако малоимущим больше всего не хватает богатых белками мясных, рыбных и молочных продуктов", – сказала глава "Продовольственного банка" Дейманте Жебраускайте.
По ее словам, люди часто бояться жертвовать консервы, боясь, что во время транспортировки не будут соблюдать необходимую температуру их хранения. Между тем пожертвованные через эл. магазин Barborа продукты отвезут на склады прямо из холодильников в специально приспособленных для перевозки продуктов автомобилях.
"Продовольственный банк" проводит акции пожертвования продуктов в магазинах два раза в год. Полученные продукты раздают 56 000 нуждающихся. Часть этих людей получает еду в специальных столовых или дневных центрах, другим выдают пайки.
Весной 2017 года жители Литвы пожертвовали продукты на сумму почти 413 000 евро.
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