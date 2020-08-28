В Литве начинается дополнительный прием в университеты и колледжи

До 14 часов понедельника поступающие могут подать заявления на участие в дополнительном приеме.
На финансируемые государством места могут претендовать только абитуриенты, которые во время основного приема не заключили никакого договора с вузом или заключили договор о не финансируемом государством обучении, сообщила Литовская ассоциация высших школ Литвы для организации общего приема.
На этом этапе подается новая просьба, в которой можно указать не более шести позиций на поступление.
Приглашения начать обучение будут разосланы по электронной почте 4 сентября. До вечера 7 сентября будет продолжаться заключение договоров об обучении с вузами.
Обучение в университетах в сентябре начнут 10 тыс. 768 первокурсников, в колледжах - 7421.
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