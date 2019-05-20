20 мая министры, члены ассоциации Investors‘ Forum и инициативы прозрачного бизнеса Baltoji banga, представители госведомств будут общаться с жителями и делиться информацией о том, как каждый гражданин может способствовать снижению масштабов "тени".
Акция "В этой стране нет места для тени" пройдет в большей части городов Литвы, будут проводить встречи по инициативе местных властей, бизнеса, общины, а также будут проводиться другие инициативы в муниципалитетах.
Государственная инспекция по труду в крупных городах организует больше 10 мероприятий "Не разменивай свое будущее – работай легально", посвященных просвещению молодежи, на которых будут рассказывать о последствиях нелегального труда.
Инспекция прогнозирует, что самым рискованным сектором до 2020 года останется строительный, а также сектор предоставления различных услуг жителям, оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств и мотоциклов.
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