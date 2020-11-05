В Литве начинает действовать приложение, фиксирующее нахождение рядом с зараженным коронавирусом

Посредством связи Bluetooth программа фиксирует дистанцию между устройствами.
"Оно предупреждает пользователей о том, что они в течение 14 дней были очень близко и более 15 минут рядом с другим пользователем программы, который добровольно сообщил о заражении COVID-19. Вместе с предупреждением приложение предоставляет рекомендации по действиям, которые могут помочь в предотвращении распространения вируса", – говорится в описании приложения.
В нем также отмечается, что приложение лишь дополняет метод выявления лиц, имевших контакты с заболевшими COVID-19, применяемый специалистами здравоохранения, и предоставляет возможность предупредить тех, кого заболевший не знает или о ком мог забыть.
В описании также отмечается, что приложение создано по поручению Министерства здравоохранения и по заказу Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).
Кроме того, отмечается, что приложение не использует никаких данных о геолокации или передвижении, а личность пользователей, место их нахождение и время ни в коем случае не раскрываются.
BNS обратилось за комментарием в НЦОЗ, однако последний информировал, что KoronaStopLT будет представлена на пресс-конференции в пятницу, в Министерстве здравоохранения.
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