ЛКРТВ сообщает, что приняла такое решение из-за подстрекательства к войне, разжигании межнациональной розни в программах этого канала.

По словам председателя комиссии Мантаса Мартишюса, из-за постоянного присутствия на канале "РТР-Планета" запрещенной информации комиссия постоянно осуществляет наблюдение за его контентом.

Как утверждает ЛКРТВ, позиция участвовавшего в программе "60 минут" 17 сентября Владимира Жириновского в отношении Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Польши является агрессивной и побуждающей "зарядить оружие, расчехлить ракеты, заткнуть, напасть".

ЛКРТВ считает, что это можно расценивать как подстрекательство к войне и разжигание розни.

В этом году, отмечает комиссия, недопустимая информация установлена на "РТР-Планете" уже второй раз.

"Если в течение года устанавливаются три нарушения такого рода, ЛКРТВ после проведения всех установленных процедур может временно остановить свободный прием этого телеканала в Литве", - говорится в сообщении.

ЛКРТВ в ближайшее время обратится к российской ВГТРК и сообщит о нарушениях и мерах, которые намечается принять, если нарушения повторятся.

О нарушениях ЛКРТВ также информирует Еврокомиссию (ЕК).

Как сообщает ЛКРТВ, если в течение месяца после уведомления ЕК не удастся прийти к соглашению и если нарушения будут повторяться, ретрансляция "РТР-Планеты" будет остановлена на год или более.