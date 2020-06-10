На Feisbuk грибники делятся своей добычей. Некоторые принесли из леда полные корзины летних грибов.
"У нас есть такая традиция, каждый год на День отца мы идем на природу. Первые выходные лета для нас - праздник, мы ходим любоваться на башмачок настоящий. Мы случайно заметили грибы. Съедобные грибы - например, майские грибы, в Литве растут уже давно, но подберезовики, подосиновики, боровики – появляются позже. А мы нашли несколько подосиновиков и подберезовиков", – удивлялся Макавичюс. Он рассказал, что грибы не были червивыми.
Макавичюс сказал, что те, кто хочет собирать грибы, должны спешить в лес, поскольку после этого грибы появятся только в августе.
Аушрине из Сувалькии поделилась фотографии грибов, которые в выходные она собрала в березняке, в Калварии.
Фотографиями первых грибов поделились также грибники из Кайшядориса, Каунасского, Вильнюсского и Йонавского районов.
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