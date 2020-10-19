В Литве началось досрочное голосование во втором туре парламентских выборов

"В понедельник начинается досрочное голосование в муниципалитетах и дополнительных пунктах голосования, голосовать можно с 7 до 20 ч.", – сказала глава Главизбиркома Лаура Матьйошайтите.
Во время этих выборов оборудовано больше мест для дополнительного голосования, зато нельзя голосовать в некоторых муниципальных зданиях, как это было раньше.
Из трех крупных городов в здании самоуправления можно голосовать только в Вильнюсе. В Каунасе и Клайпеде участки оборудованы в других местах.
Кроме того, во втором туре обустроены специальные места для голосования людей, находящихся в самоизоляции. На такие участки надо приезжать на автомобиле, голосовать могут не те, у кого поставлен диагноз, а те у кого был контакт с больным и ко вернулся из-за границы.
Такие пункты голосования действуют в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Расейняй.
По распоряжению министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, находящиеся в изоляции могут покидать место изоляции ради голосования не больше, чем на три часа.
В Вильнюсе такой пункт находится около выставочного центра Litexpo (проспект Лайсвес, 5), в Каунасе – в Алексотасском инновационном промышленном парке (проспект Европы, 27), в Шяуляй – в зале Спортивной гимназии (ул. Вильняус, 297), в Расейняй – на рынке (ул. Альгирдо, 1).
Кроме того, находящиеся в самоизоляции могут голосовать на дому, подав заявку в ГИК. Если человек изолирован не у себя дома, он должен подать заявку до вечера во вторник, если у себя - до вечера в среду.
Второй тур выборов в Литве состоится 25 октября.
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