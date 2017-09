Учения состоятся с 18 по 23 сентября. "Учения будут проходить в основном только в дневное время, будут использоваться имитационные боеприпасы. Военные сообщают, что учения не затронут повседневной жизни жителей, они постараются создать как можно меньше неудобств", - отметили в министерстве. В боевую группу Батальона передового базирования НАТО входят военные из 13-ой легкой бригады армии Голландии, 42-ого Люмбургского егерского мото-пехотного полка, который дислоцируется в городе Ойрхот. В Литву голландские военные доставили всю предназначенную для подразделения технику - боевые машины пехоты Boxer и машины различного назначения Fennek .

