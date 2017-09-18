В понедельник начались недельные учения боевой группы сил передового базирования НАТО в Литве. Как сообщило министерство обороны, служащие в батальоне голландские военные будут отрабатывать операции по обороне и остановке противника.
Pratybos Rukloje
© J.Butkutės nuotr.

Учения состоятся с 18 по 23 сентября.

"Учения будут проходить в основном только в дневное время, будут использоваться имитационные боеприпасы. Военные сообщают, что учения не затронут повседневной жизни жителей, они постараются создать как можно меньше неудобств", - отметили в министерстве.

В боевую группу Батальона передового базирования НАТО входят военные из 13-ой легкой бригады армии Голландии, 42-ого Люмбургского егерского мото-пехотного полка, который дислоцируется в городе Ойрхот.

В Литву голландские военные доставили всю предназначенную для подразделения технику - боевые машины пехоты Boxer и машины различного назначения Fennek .

BNS
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