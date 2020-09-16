Во время уборки урожая женщина обнаружила немало крупных картофелин. Одна из них была весом 856 граммов.

"Несмотря на то, что картошку сажаем каждый год, такого урожая у нас еще не было. Я выращиваю картошку без удобрений, только посадила на этот раз картофель нового сорта, видимо, поэтому урожай был лучше", – предполагает Милда.

Из картошки этого года Милда уже готовила цеппелины, и результат ее не разочаровал: "Картошка неплохая, блюдо получилось вкусным".