Сообщается, что система не выдержала большого наплыва пользователей и вышла из строя. Такое происходит уже не в первый раз.

Пользователю не всегда удается подключиться к системе. Сайт зависает на разных стадиях подачи деклараций. Пока не работает и основная страница ГНИ. Налоговая инспекция обещает решить этот вопрос.