20 марта, когда в Литве официально началась декларация доходов, вышел из строя сайт Государственной налоговой инспекции (ГНИ).
Сообщается, что система не выдержала большого наплыва пользователей и вышла из строя. Такое происходит уже не в первый раз.
Пользователю не всегда удается подключиться к системе. Сайт зависает на разных стадиях подачи деклараций. Пока не работает и основная страница ГНИ. Налоговая инспекция обещает решить этот вопрос.
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