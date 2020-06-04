Глава портала pricer.lt, который наблюдает за ценами на продукты в Литве, Арунас Визицкас сказал, что цены росли с октября прошлого года, только в мае было снижение примерно на 1%. Он подчеркивает, что на рынке наблюдается избыток продуктов, но при этом уровень цен не меняется.

"В мае было небольшое снижение, но очень косметическое, до 1%. Между тем торговцы делают большие скидки, говорят о снижении цен на 15% (...). Однако средние цены постоянно растут", – сказал Визицкас.

По его словам, цена на сырье, например, свинину и курятину, снижается, поскольку в карантин уменьшились объемы экспорта, не работали заведения общепита, поэтому производители цены снизили, а в магазинах они остались высокими.

"Взрослых животных на фермах держать невыгодно, работникам платит надо, мощности есть, вот и снижают цены. По нашим данным, производители оказались в такой ситуации, что они цены снизили, а торговые центры цены не снижают, разве что во время акций, но такого, чтобы общий уровень цен упал - нет", – сказал Визицкас.

По его словам, в Польше ситуация иная, цены там снижаются быстрее.

"В Польше сети увидели, что рынок сузился, денег у людей меньше, поэтому стали делать серьезные акции. Сливочное масло там стоит 60 евроцентов за упаковку, дешевая курятина, фрукты. Видно, что борются за каждого покупателя. У нас таких настроений пока нет", – сказал аналитик.

Напомним, что в мае сеть Maxima заявила о снижении цен на 500 литовских товаров на 15%. Визицкас назвал эту акцию "промыванием мозгов".

"Эту акцию можно назвать промыванием мозгов. 15% скидка на такие товары неактуальна, их покупают только при скидке в 30% или больше процентов, ведь ценовая политика там такая, что цены завышены, а от этих высоких цен делают скидку", – сказал Визицкас.

"В Литве сливочное масло стоит 2,19 евро за 200 г, его покупают только тогда, когда оно стоит 1,59, 1,39 евро. А если будет на 15% меньше, то цена составляет 1,80 евро, и никто брать не будет, это акция ради акции. В других странах сливочное масло стоит три евро за кг, а у нас – 11 евро. 15% от 11 евро - это насмешка", – прибавил Визицкас.

Исследование Pricer.lt оказало, что корзина самых дешевых товаров в мае за год подорожала в Литве на 5,98 евро, а за месяц, по сравнению с апрелем, подешевела на 1,01 евро.

В Norfa за месяц эта корзина подешевела на 58 центов до 55,24 евро.

Глава компании Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис сказал, что цены снизились из-за снижения цен на сырье.

"Тут нет никакого чуда, просто дешевеет сырье", – сказал он, заметив, что Norfa постоянно снижает цены вслед за конкурентами.

Комментируя акцию Maximа, Дундулис сказал, что это даже акцией не назовешь. По его словам, акция это когда цену снижают на 25-30%. Он назвал это скорее изменением цены.

По данным портала pricer.lt, самая дешевая корзина осталась в сети Maximа – за месяц она подешевела на 63 цента до 51,99 евро.

Несмотря на критику, представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что в сети многие товары подешевели. "Мы на 15% снизили цену на 500 товаров, в их числе молочные продукты, мясные, хлебобулочные, бакалейные, рыба, кондитерские изделия и кулинарные изделия", – сказала Дапкене.