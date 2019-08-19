Сакартвело, альтернативное название Грузии, постепенно набирает популярность в Литве, но старое название государства по-прежнему доминирует в средствах массовой информации. Об этом свидетельствуют данные, собранные информационным агентством BNS из литовских СМИ мониторинговой компанией Mediaskopas.
Gruzijos vėliava
© AFP/Scanpix

По просьбе грузин Государственная комиссия по литовскому языку утвердила альтернативное название для Грузии ещё в мае прошлого года - в дополнение к обычному грузинскому названию это государство также можно называть Сакартвело.

Власти Грузии попросили изменить официальное название страны, мотивируя это тем, будто старая версия - русская.

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Согласно решению Государственной комиссии по литовскому языку, грузин можно назвать картвельцами, а всех жителей Грузии - сакартвельцами.

Этим термином немедленно стали пользоваться официальные государственные учреждения Литвы.

С июня 2018 года по июль нынешнего название "Грузия" в СМИ Литвы упоминалось почти в три раза чаще, чем "Сакартвело", 12228 и 4438 раз соответственно.

С конца прошлого года разница стала сокращаться, всё чаще упоминается "Сакартвело" и всё реже - "Грузия". Например, в июле "Грузия" упоминалась 727 раз и 434 раза - "Сакартвело".

Этот анализ СМИ проводился путем мониторинга публикаций и сообщений в национальных, региональных, районных изданиях и журналах, веб-порталов, информационных агентств, радио и телевидения.

Согласно данным Mediaskopas, подобные тенденции преобладают и в социальных сетях. В открытых профилях Facebook и twitter, форумах, блогах и комментариях под статьями крупных порталов Грузия упоминалась 6258 раз, а Сакартвело - 1799 раз.

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