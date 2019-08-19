По просьбе грузин Государственная комиссия по литовскому языку утвердила альтернативное название для Грузии ещё в мае прошлого года - в дополнение к обычному грузинскому названию это государство также можно называть Сакартвело.
Власти Грузии попросили изменить официальное название страны, мотивируя это тем, будто старая версия - русская.
Согласно решению Государственной комиссии по литовскому языку, грузин можно назвать картвельцами, а всех жителей Грузии - сакартвельцами.
Этим термином немедленно стали пользоваться официальные государственные учреждения Литвы.
С июня 2018 года по июль нынешнего название "Грузия" в СМИ Литвы упоминалось почти в три раза чаще, чем "Сакартвело", 12228 и 4438 раз соответственно.
С конца прошлого года разница стала сокращаться, всё чаще упоминается "Сакартвело" и всё реже - "Грузия". Например, в июле "Грузия" упоминалась 727 раз и 434 раза - "Сакартвело".
Этот анализ СМИ проводился путем мониторинга публикаций и сообщений в национальных, региональных, районных изданиях и журналах, веб-порталов, информационных агентств, радио и телевидения.
Согласно данным Mediaskopas, подобные тенденции преобладают и в социальных сетях. В открытых профилях Facebook и twitter, форумах, блогах и комментариях под статьями крупных порталов Грузия упоминалась 6258 раз, а Сакартвело - 1799 раз.
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