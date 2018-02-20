На выборах, которые пройдут 18 марта, россияне смогут голосовать в посольстве РФ в Вильнюсе, в гостинице Park Inn в Каунасе, в генеральном консульстве РФ в Клайпеде, в гимназии Santarve в Шяуляй и Центре культуры Висагинаса Draugyste.
Избирателей в эти пункты для голосования также будут доставлять из других городов на заказанных посольством автобусах. Например, в Вильнюс можно будет приехать из Паневежиса и Укмерге, в Каунас - из Алитуса и Пренай.
Автобусы в Клайпеду привезут граждан России из Паланги, Плунге, Таураге и Шилуте, а в Шяуляй - из Мажейкяй и Тяльшяй, в Висагинас - из Игналины и Зарасай.
МИД Литвы в начале января разрешил России организовать голосование в пяти местах в Литве.
Москва во время каждых выборов просит разрешить организовать больше мест для голосования в разных точках Литвы, такие просьбы почти всегда реализуются.
Аналитики почти не сомневаются в том, что на президентских выборах победит нынешний глава страны Владимир Путин.
В сентябре 2016 года на выборах российского парламента в Литве проголосовали немногим более 2 тыс. проживающих в Литве или посещающих ее граждан России.
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