Посольство Российской Федерации в Литве сообщило, где россияне в Литве смогут проголосовать на президентских выборах.
© DELFI / Tomas Vinickas

На выборах, которые пройдут 18 марта, россияне смогут голосовать в посольстве РФ в Вильнюсе, в гостинице Park Inn в Каунасе, в генеральном консульстве РФ в Клайпеде, в гимназии Santarve в Шяуляй и Центре культуры Висагинаса Draugyste.

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Избирателей в эти пункты для голосования также будут доставлять из других городов на заказанных посольством автобусах. Например, в Вильнюс можно будет приехать из Паневежиса и Укмерге, в Каунас - из Алитуса и Пренай.

Автобусы в Клайпеду привезут граждан России из Паланги, Плунге, Таураге и Шилуте, а в Шяуляй - из Мажейкяй и Тяльшяй, в Висагинас - из Игналины и Зарасай.

МИД Литвы в начале января разрешил России организовать голосование в пяти местах в Литве.

Москва во время каждых выборов просит разрешить организовать больше мест для голосования в разных точках Литвы, такие просьбы почти всегда реализуются.

Аналитики почти не сомневаются в том, что на президентских выборах победит нынешний глава страны Владимир Путин.

В сентябре 2016 года на выборах российского парламента в Литве проголосовали немногим более 2 тыс. проживающих в Литве или посещающих ее граждан России.

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